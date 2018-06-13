Прямой эфир

Роспотребнадзор выявил причину отравления детей в лагере на Урале

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Причину отравления 64 человек в детском лагере «Сосновый бор» выявили специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты обнаружили многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока.

По данным регионального минздрава, шесть человек, госпитализированных из лагеря с кишечной инфекцией, до сих пор остаются в больницах. Их состояние удовлетворительное, передает «РИА Новости».

Более 60 воспитанников оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в возрасте от 7 до 12 лет, а также двое 18-летних вожатых были госпитализированы с признаками отравления в период с 8 по 9 июня. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Котлеты и запеканка оказались среди возможных причин отравления детей на Урале
Дело возбудили по факту отравления растворителем в детском саду в Москве

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А так же читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017