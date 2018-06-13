Роспотребнадзор выявил причину отравления детей в лагере на Урале

Причину отравления 64 человек в детском лагере «Сосновый бор» выявили специалисты управления Роспотребнадзора по Свердловской области.

«Была установлена вирусная этиология заболеваемости, установлены источники инфекции из числа персонала пищеблока (повар, мойщица посуды), факторы, повлиявшие на возникновение вспышки», — говорится в сообщении ведомства.

Специалисты обнаружили многочисленные нарушения противоэпидемического режима со стороны персонала пищеблока.

По данным регионального минздрава, шесть человек, госпитализированных из лагеря с кишечной инфекцией, до сих пор остаются в больницах. Их состояние удовлетворительное, передает «РИА Новости».

Более 60 воспитанников оздоровительного лагеря «Сосновый бор» в возрасте от 7 до 12 лет, а также двое 18-летних вожатых были госпитализированы с признаками отравления в период с 8 по 9 июня. Региональное следственное управление СК РФ возбудило уголовное дело.