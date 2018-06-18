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Роспотребнадзор сообщил о распространении кори в 28 странах Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор) сообщает в понедельник, 18 июня, что в 28 странах Европы распространяется эпидемия кори.

«На территории Европы распространение кори наблюдается в 28 странах, при этом 76% составляют случаи местной передачи инфекции», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

Особое беспокойство в Роспотребнадзоре вызывает ситуация на Украине, где показатель заболеваемости в 2017 году в 70 раз превысил уровни 2016 года. При этом 11 человек умерли.

Кроме того, очаги заболевания фиксировались в Аргентине, Бразилии, Колумбии, Эквадоре, Мексике, Перу, а также в Канаде и США.

13 июня сообщалось, что более 1,7 тыс. человек, из которых 351 — дети, обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Республике Карелия.

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