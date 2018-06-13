Более 1,7 тыс. жителей Карелии пострадали от укусов клещей

Более 1,7 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Республике Карелия. Обращения были зафиксированы в 16 административных территориях республики.

Первое обращение в этом году было зарегистрировано 17 апреля в поселке Устье Нурмойла Олонецкого района. После этого за медицинской помощью обратились 1738 человек, из которых 351 — дети.

В столице республики было зафиксировано 795 обращений, из которых 135 случаев присасывания было выявлено у детей, сообщает ИА «Карелinform».

С 12 марта 2018 года управлением Роспотребнадзора был введен еженедельный мониторинг за клещевыми инфекциями и обращениями населения в медучреждения из-за укусов клещей. Также на территории республики следят за проведением различных профилактических мероприятий.