Парки и скверы Орла повторно обработают от клещей

Парки и скверы в Орле планируют повторно обработать от клещей в ближайшее время. Соответствующее поручение дал глава города Александр Муромский своему заместителю по вопросам ЖКХ Николаю Ванифатову на рабочем совещании в среду, 6 июня.

Согласно информации управления Роспотребнадзора по области, в местах массового отдыха на территории города акарицидная обработка была проведена в недостаточном объеме. В связи с этим было принято решение провести обработку от клещей повторно, сообщает InfoOrel.ru.

По словам Николая Ванифатова, сроки повторной обработки зависят от срока поступления необходимых препаратов. Глава Орла поручил держать данный вопрос на контроле и не оставлять без внимания все уязвимые зоны, особенно такие как Детский и Городской парки.