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Более 1 тыс. человек пострадали от клещей в Башкирии за неделю

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За последнюю неделю более 1 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей на территории Республики Башкортостан. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по республике.

По данным ведомства, за неделю было зафиксировано более 1100 обращений с жалобами на укусы клещей. Клещевой энцефалит или клещевой боррелиоз ни у кого из пострадавших обнаружен не был, сообщает ИА «Башинформ».

В общей сложности с начала сезона было зарегистрировано 3679 обращений из-за укусов клещей.

Накануне стало известно о том, что 12 жителей Омска были госпитализированы после укусов клещей. С подозрением на клещевой энцефалит были госпитализированы четыре человека, с подозрением на клещевой боррелиоз — восемь человек.

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