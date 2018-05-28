Более 2,5 тыс. человек пострадали от укусов клещей на Ставрополье

Более 2,5 тыс. человек обратились в медицинские учреждения за помощью из-за укусов клещей в Ставропольском крае. Об этом сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по краю.

В общей сложности с начала этого сезона в больницу обратились 2513 человек, из которых 986 — дети. Этот показатель немного превышает среднегодовое значение за текущий период времени, сообщает NewsTracker.

Было зафиксировано два случая заболевания Крымской гемморагической лихорадкой в Нефеткумском и Советском районах. В общей сложности на территории края было обработано 4,2 тыс. га.

Были приняты меры по оповещению населения о наибольшей активности иксодовых клещей в июне.