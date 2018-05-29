Почти 8 тыс. жителей Свердловской области пострадали от укусов клещей

Роспотребнадзор сообщает о 7,7 тыс. случаев присасывания клещей в Свердловской области. Специалисты отмечают снижение активности переносчиков заболеваний по сравнению с прошлым годом.

По данным ведомства, число укусов за май на 1,4% ниже аналогичного показателя 2017 года. В больницах находятся 30 человек с подозрением на клещевой энцефалит. Пока диагноз у них не подтвержден, пишет «ТагилСити.Ру».

Клещей на лабораторные исследования собирают 35 пунктов. Специалисты исследовали 1,7 тыс. клещей на наличие вирусных инфекций.

В регионе акарицидная обработка проведена на площади 9,8 тыс. га.

Как сообщал портал iz.ru, за два месяца в России с укусами клещей к врачам обратились более 129 тыс. человек. Наибольшее число обращений зафиксировано в Кемеровской, Свердловской, Иркутской и Вологодской областях и в Санкт-Петербурге.