Более 2 тыс. человек пострадали от клещей в Липецкой области

Более 2 тыс. человек обратились за медицинской помощью из-за укусов клещей в Липецкой области с начала весны. Среди пострадавших более 670 — дети.

Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, в общей сложности с начала сезона было зафиксировано 2157 случаев присасываний клещей, из которых 672 случая у детей. Высокий рост обращаемости был замечен в прошлую неделю — 598 человек, сообщает Lipetskmedia.

В лабораторных условиях были исследованы 1494 клеща. Было установлено, что из них 15,2% являются возбудителем клещевого боррелиоза.

Своевременное обращение к специалисту позволит определиться с экстренной профилактикой, необходимой человеку после укуса. Она проводится в первые три дня после присасывания инфицированного клеща.