Боливия при участии РФ построит центр ядерных исследований на высоте 4 км

Строительство Центра ядерных исследований и технологий в Боливии начнется в июле этого года при помощи России.

«Проект готов к началу реализации, и в конце июля должны стартовать работы в Эль-Альто», — рассказал посол РФ в Боливии Владимир Спринчан.

Соответсвующий контракт между Агентством по атомной энергии Боливии и АО «Государственный специализированный проектный институт» (входит в «Росатом») был подписан в сентябре 2017 года в Вене на конференции МАГАТЭ.

Инвестиции в проект составят свыше $300 млн. Проектный срок службы центра составляет 50 лет. По истечении этого срока реактор может быть модернизирован для продления срока эксплуатации.

Центр будет располагаться на высоте 4 тыс. м над уровнем моря и таким образом станет самой высотной из всех площадок в мире, на которых ранее были построены атомные объекты.

Предполагается, что центр обеспечит широкое применение радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине и промышленности, передает «РИА Новости».

Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине заявил, что Россия построит в Китае демонстрационный ядерный реактор на быстрых нейтронах, а также примет участие в сооружении атомной станции.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев также обсудил по телефону со своим турецким коллегой Бинали Йылдырымом строительство газопровода «Турецкий поток» и атомной электростанции «Аккую».