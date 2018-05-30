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Путин назвал условия возобновления строительства АЭС в Болгарии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Москва готова вернуться к проекту строительства атомной электростанции «Белене» в Болгарии, если власти этой страны примут решение о ее сооружении, в среду, 30 мая, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, речь идет «исключительно о рыночных основаниях».

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Глава государства провел переговоры с премьер-министром Болгарии Бойко Борисовым. Стороны, в частности, обсудили сотрудничество в энергетической сфере. Путин отметил, что российская сторона готова к взаимодействию с республикой по масштабным проектам, но для этого необходимы гарантии их реализации либо от Софии, либо от ЕС, передает «РИА Новости».

Президент России подчеркнул, что поставки энергоносителей должны осуществляться на равных рыночных условиях. Однако на практике дела обстоят иначе. Так, недавно состоялось открытие «Южного газового коридора», по которому азербайджанский газ пойдет в Европу. Этому проекту в свое время были предоставлены льготы, его вывели из действия третьего энергетического пакета. В частности, из-за принципов данного закона пришлось закрыть российский «Южный поток», напомнил Путин.

Ранее президент Болгарии Румен Радев заявил, что его страна нуждается в прямых поставках российского газа через Черное море. По его словам, прокладка трубопровода в республику оправдана с точки зрения экономии и энергобезопасности.

Болгарскую АЭС «Белене» начали сооружать более 30 лет назад, но из-за проблем с финансированием проект приостановили. С 2005 года София пытается договориться с российской стороной о возобновлении строительства.

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