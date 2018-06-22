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Двойники персонажей «Игры престолов» появились среди болельщиков в Москве

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Двойники героев популярного сериала «Игра престолов» были замечены среди футбольных фанатов чемпионата мира по футболу 2018 года на Никольской улице в Москве.

Иностранные гости с удовольствием фотографировались с королем Ночи, Тирионом Ланистером, Дейенерис и Тормундом, которые предложили альтернативу массовой любви к футболу и призвали болеть за Великие дома Вестероса (мир, где происходит действие сериала. — Ред.).

Не исключено, что флешмоб приурочен к окончанию съемок последнего — восьмого сезона сериала. Первой об этом сообщила исполнительница роли принцессы Дейенерис Таргариен британская актриса Эмилия Кларк. 19 июня в своем Instagram она рассказала, что покидает проект.

Увидеть персонажей можно не только на столичной улице, но и по телеканалу РЕН ТВ. Еще три воскресенья подряд он будет показывать сериал.

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