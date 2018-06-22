Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов по продаже алкоголя

Роскомнадзор заблокировал восемь сайтов с объявлениями о розничной продаже алкоголя в интернете за неделю после вступления в силу положений о внесудебном ограничении доступа к подобной информации. Как сообщили в пресс-службе ведомства, планируется заблокировать еще 56 таких сайтов.

Представители надзорного органа отметили, что владельцам этих ресурсов уже направили уведомления о необходимости удалить противоправную информацию.

«Установленные законом сроки исполнения указанных в уведомлениях требований еще не истекли. В случае неудаления информации данные ресурсы также будут заблокированы», — указано в сообщении на сайте ведомства.

15 июня вступило в силу постановление правительства, наделяющее Росалкогольрегулирование полномочиями по принятию решений о включении сайтов с онлайн-продажей алкоголя в Единый реестр запрещенной информации. Ограничение доступа производится во внесудебном порядке.

Как ранее писали «Известия», Минфин планирует в текущем году пересмотреть минимальные розничные цены на водку, коньяк и шампанское, а также установить их для вина и винных напитков.