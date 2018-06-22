Продавать алкоголь предложили за электронные деньги

Россиянам могут разрешить использовать электронные кошельки для покупок алкоголя в сети. Минюст счел, что возможности граждан по оплате не следует ограничивать лишь пластиковыми карточками, как это предлагал Минфин. Это следует из заключения Министерства юстиции на законопроект о реализации спиртного в интернете с 2019 года. Ранее Министерство финансов предложило не использовать платежи наличными средствами. Сейчас ведомство завершает подготовку законопроекта о легализации продажи алкоголя в Сети.

В ближайшее время документ должен быть направлен в правительство на одобрение. Минюст в рамках процесса согласования подготовил заключение на эту инициативу. 15 мая за подписью замглавы ведомства Дениса Новака его направили в Министерство финансов («Известия» ознакомились с документом).

В отзыве отмечено, что в законопроекте Минфина предлагается ограничить оплату алкоголя, купленного в интернете, безналичными расчетами с использованием платежных карт. Указанное положение должно обеспечить контроль времени доставки, а также объемов проданной продукции, отмечено в документе Минюста. Ведомство сочло такое ограничение необоснованным, так как не приняты во внимание другие способы оплаты. Например, электронные кошельки.

В заключении Минюста также подчеркивается, что из законопроекта неясно, когда происходит оплата спиртного, приобретенного онлайн: по факту доставки товара или сразу же после его выбора. Если граждане смогут покупать алкоголь в Сети и тут же платить за него, то это нивелирует эффект от использования пластиковых карт в качестве меры по контролю времени доставки.

Минфин частично учел замечания Минюста, дополнив законопроект новыми положениями. Например, ведомство намерено обязать россиян расплачиваться за купленное в интернете спиртное в момент его доставки. Именно безналичный платеж позволит регулятору контролировать время прибытия алкоголя, а также объемы его продаж. Это следует из таблицы разногласий, которая оформлена из-за имеющихся между Минюстом и Минфином противоречий. Замглавы Минфина Илья Трунин направил ее на визирование в Минюст 5 июня.

Глава Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов отметил, что электронные кошельки делятся на персонифицированные и нет. При регистрации первых необходимо указать свои данные, в том числе возраст, а затем лично подтвердить у оператора кошелька эту информацию.

— Такой способ оплаты полностью связан с личной информацией покупателя, что позволит продавцам алкоголя видеть и знать возраст потребителей, — сказал Артем Соколов. — Механизм стал бы решением основной серьезной проблемы: одним из аргументов Минздрава против законопроекта о легализации продаж спиртного в Сети был тот факт, что при таком типе реализации невозможно проконтролировать возраст граждан.

В пресс-службе Минздрава «Известиям» сказали, что вступают за запрет дистанционной продажи алкогольной продукции, в первую очередь, именно в целях защиты здоровья населения. Продажа спиртного через интернет будет неизбежно сопровождаться демонстрацией ассортимента этой продукции на сайтах — а это реклама алкоголя, отметили в ведомстве.

Кроме того, легализация продажи спиртного в сети может поспособствовать снижению цены на продукцию, так как продавцы не будут нести дополнительных затрат на аренду помещения, опасаются в Минздраве. Онлайн-продажа сделает алкоголь более доступным, считают там. Есть и другие риски: поскольку передача товара при дистанционной продаже будет производится в приватных неконтролируемых условиях вне общественных мест, возможность правонарушений многократно возрастает. Эти опасения подтверждаются международной практикой, добавили в ведомстве.

По данным АКИТ, в 2017 году продажи алкоголя в интернете выросли на 42%, до 1,4 млн л (без учета пива и пивных напитков). В денежном выражении объем продаж вырос на 18%, до 3,2 млрд рублей. Речь идет о реализации спиртного через онлайн-витрины, при которой покупатель сначала резервирует продукцию на сайте торговой сети, после чего забирает его в магазине. В сети в первую очередь заказывали виски и коньяки (38%), водку, текилу и граппу (31%), тихие и игристые вина (22%). Средний чек при таких покупках составил 5,7 тыс. рублей, что меньше аналогичного показателя 2016 года на 21%.

Существующий запрет на продажу алкоголя в интернете фактически не действует, так как в сети функционирует множество сайтов и страниц в социальных сетях, на которых реализуется, как правило, нелегальное спиртное. Минфин намерен решить эту проблему, создав механизм контроля за соблюдением действующих ограничений.