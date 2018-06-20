Минфин планирует пересмотреть цены на водку

В 2018 году Минфин может пересмотреть минимальные розничные цены (МРЦ) на водку, коньяк и шампанское, а также впервые установить их для вина и винных напитков.

Подведомственное министерству Росалкогольрегулирование (РАР) уже проводит предварительный расчет минимальных цен по единой формуле для всех видов спиртного. Это следует из документов службы, с которыми ознакомились «Известия».

16 мая документы были направлены производителям спиртного, сейчас ведомство собирает данные. Эксперты прогнозируют, что МРЦ будут пересмотрены в сторону увеличения.

Последний раз МРЦ на водку Минфин устанавливал в 2017 году (в рознице — 205 рублей за 0,5 л), коньяк (371 рубль за 0,5 л), плюс в 2016 году на шампанское (164 рубля за 0,75 л).

Подробнее — в материале «Известий»:

Спиртному готовят новые минимальные цены