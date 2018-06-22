В Киеве напали на Бориса Гребенщикова во время концерта

На солиста рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова напали в Киеве 22 июня во время бесплатного концерта, который он давал на Пейзажной аллее.

В руках у ультраправого активиста, выбежавшего на сцену, был самодельный плакат с оскорбительными надписями и беспорядочными ругательствами.

Мужчина попытался избить артиста, но провокатора оперативно задержали, сообщает «Украина.ру». Гребенщиков пожелал ему прийти в себя.

Затем рок-группа продолжила свое выступление под аплодисменты собравшихся. Гребенщиков прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести несколько концертов.

В Санкт-Петербурге на уличном концерте 26 мая музыкант презентовал новый альбом группы «Время N». Стажер патрульно-постовой службы не узнал одного из родоначальников русской рок-музыки.

Гребенщиков после выступления подошел к стажеру полиции поблагодарить за охрану порядка во время концерта. В ответ полицейский поинтересовался, какая группа выступала.