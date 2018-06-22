Прямой эфир

В Киеве напали на Бориса Гребенщикова во время концерта

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На солиста рок-группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова напали в Киеве 22 июня во время бесплатного концерта, который он давал на Пейзажной аллее.

Украина отказала российскому культурному центру в безопасности
Угроза нападения радикалов на сотрудников РЦНК в Киеве сохраняется постоянно, сообщил глава украинского отделения Россотрудничества Константин Воробьев

В руках у ультраправого активиста, выбежавшего на сцену, был самодельный плакат с оскорбительными надписями и беспорядочными ругательствами.

Мужчина попытался избить артиста, но провокатора оперативно задержали, сообщает «Украина.ру».  Гребенщиков пожелал ему прийти в себя.

Затем рок-группа продолжила свое выступление под аплодисменты собравшихся. Гребенщиков прибыл в Киев 22 июня, чтобы провести несколько концертов.

В Санкт-Петербурге на уличном концерте 26 мая музыкант презентовал новый альбом группы «Время N». Стажер патрульно-постовой службы не узнал одного из родоначальников русской рок-музыки.

Гребенщиков после выступления подошел к стажеру полиции поблагодарить за охрану порядка во время концерта. В ответ полицейский поинтересовался, какая группа выступала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Гребенщиков отменил бесплатный уличный концерт в Омске из-за непогоды
Полицейский не узнал Гребенщикова после концерта в Санкт-Петербурге

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017