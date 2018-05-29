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Полицейский не узнал Гребенщикова после концерта в Санкт-Петербурге

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Фото: ТАСС/Владимир Смирнов
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В Санкт-Петербурге стажер патрульно-постовой службы не узнал лидера группы «Аквариум» Бориса Гребенщикова после его уличного концерта в Санкт-Петербурге. Видеозапись инцидента опубликовали в Сети очевидцы.

На концерте у Екатерининского сада 26 мая Гребенщиков презентовал новый альбом группы «Время N». После выступления музыкант подошел к стажеру полиции поблагодарить за охрану порядка во время концерта, в ответ на что полицейский поинтересовался, какая группа выступала. Гребенщиков ответил, что группа называется «Аквариум», после чего удалился, сообщает телеканал «360».

Инцидент НСН прокомментировал лидер группы «СерьГа» Сергей Галанин. Он отметил, что случаи, когда известных музыкантов не узнают на концерте, являются вполне типичными. Он добавил, что и сам попадал в такие ситуации, но в дороге, а не на концертах.

«Когда мы приезжаем в новый город, люди понимают, что это какие-то артисты, видят что-то знакомое. Сразу сообразить не могут, волнуются. Обычно на вопрос: «Ой, здравствуйте! А какая у вас группа?», я отвечаю, что Deep Purple. Дальше мы жмем друг другу руки и расходимся», — рассказал музыкант.

Ранее стало известно, что Гребенщиков отменил бесплатный уличный концерт в Омске из-за непогоды.

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