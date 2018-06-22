Шестеро мужчин устроили драку возле охраняемого отдела ФСБ в Москве

Полицейские задержали шесть человек, устроивших потасовку возле отдела ФСБ по Юго-Восточному административному округу Москвы. По данным источника в правоохранительных органах, инцидент произошел в ночь на 21 июня.

По его словам, в дежурную часть полиции поступило сообщение о проникновении посторонних на охраняемую территорию отдела Федеральной службы безопасности.

Собеседник ТАСС уточнил, что конфликт, переросший в драку, изначально завязался между гражданином Киргизии и жителем Москвы. На помощь выходцу из ближнего зарубежья прибежали еще четыре человека. Всех их удалось задержать. Нарушителям порядка от 23 до 37 лет.

10 июня в Москве трое мужчин жестоко избили водителя машины скорой помощи, когда тот отказался дать им таблетку от головной боли.