В Самаре пенсионерка выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа

Следователи в Самаре возбудили в отношении 69-летней пенсионерки уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба следственного управления регионального СК.

Инцидент произошел вечером 21 июня. По версии следствия, подозреваемая была пьяна и начала избивать пятилетнюю девочку. Когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, женщина скинула девочку с третьего этажа.

Сообщается о множественных телесных повреждениях у девочки, сейчас врачи борются за жизнь ребенка. Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По информации «МК-Самара», женщина не приходится родственницей пострадавшей.

22 июня стало известно, что в Астрахани в больницу доставили четырехлетнюю девочку, которая получила травмы при падении из окна на четвертом этаже жилого дома. Малышка находилась в гостях у родственников. Она облокотилась на москитную сетку, и та не выдержала веса ребенка.