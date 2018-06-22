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В Самаре пенсионерка выбросила пятилетнюю девочку с третьего этажа

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи в Самаре возбудили в отношении 69-летней пенсионерки уголовное дело о покушении на убийство малолетнего ребенка, сообщает пресс-служба следственного  управления регионального СК.

Инцидент произошел вечером 21 июня. По версии следствия, подозреваемая была пьяна и начала избивать пятилетнюю девочку. Когда ребенок выбежал на балкон и стал звать на помощь, женщина скинула девочку с третьего этажа.

Сообщается о множественных телесных повреждениях у девочки, сейчас врачи борются за жизнь ребенка. Подозреваемую задержали, решается вопрос о заключении ее под стражу. По информации «МК-Самара», женщина не приходится родственницей пострадавшей. 

22 июня стало известно, что в Астрахани в больницу доставили четырехлетнюю девочку, которая получила травмы при падении из окна на четвертом этаже жилого дома. Малышка находилась в гостях у родственников. Она облокотилась на москитную сетку, и та не выдержала веса ребенка.

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