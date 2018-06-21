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Двухлетняя девочка выпала из окна девятого этажа в Тюмени

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СУ СК России по Тюменской области проводит доследственную проверку по факту гибели двухлетней девочки. Ребенок выпал из окна девятого этажа. Об этом сообщили в следственном отделе СУ СКР по Тюменской области.

Трагедия произошла днем в среду, 20 июня, в одном из многоквартирных домов по улице Гнаровской в Тюмени. Двухлетний ребенок остался без присмотра взрослых и выпал из окна квартиры на девятом этаже. От полученных травм девочка погибла на месте, сообщает ИА «Ура.ру».

По факту произошедшего проводится проверка. Следователи выясняют обстоятельства случившегося и причины, по которым ребенок остался один в комнате.

29 мая в Тюмени из окна десятого этажа выпал 11-месячный мальчик и выжил. Спустя полторы недели после произошедшего врачи сообщили о стабилизации состояния ребенка, оно оценивалось как тяжелое. По данным следствия, мальчик забрался на подоконник за кошкой, но выпал из окна.

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