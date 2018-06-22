Четырехлетняя девочка впала в кому после падения с 4-го этажа в Астрахани

В Астрахани в больницу доставлена четырехлетняя девочка. Она получила травмы при падении из окна на четвертом этаже жилого дома.

Малышка находилась в гостях у родственников. Она облокотилась на москитную сетку, и та не выдержала веса ребенка. При падении девочка выжила, однако получила тяжелые травмы. Ребенка доставили в больницу, сейчас она находится в реанимации в состоянии комы. Об этом сообщает «Астрахань 24» со ссылкой на газету «Хронометр».

Как ранее сообщал портал iz.ru, в Челябинской области 59-летний мужчина погиб при падении из окна больницы. По данным очевидцев, пациент вышел из палаты в коридор, прошел до окна и якобы увидел за собой женщину и ребенка. Предварительно сообщается, что несчастный случай мог произойти из-за галлюцинаций.