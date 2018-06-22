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Пациент выпал из окна больницы на Урале из-за галлюцинаций

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Следователи начали проверку по факту гибели 59-летнего мужчины в Челябинской области. Он выпал из окна больницы из-за видений.

По данным правоохранительных органов, мужчина выпал из окна терапевтического отделения, где проходил лечение. От полученных травм пациент скончался на месте. Следствие предварительно выдвигает версию о том, что у погибшего могли быть проблемы с психикой, пишет ИА «Ура.ру».

Очевидцы утверждают, что мужчина вышел из своей палаты, прошел по коридору, подошел к окну и якобы увидел за собой женщину и ребенка.

По данному факту проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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