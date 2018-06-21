Должник выпрыгнул с четвертого этажа здания судебных приставов в Уфе

Житель Башкортостана госпитализирован после падения с четвертого этажа здания судебных приставов в Уфе. Должник по алиментам выпрыгнул в окно.

По данным правоохранительных органов, мужчина был доставлен из здания суда для привлечения к уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов, а также за незаконные действия с арестованным имуществом. В определенный момент должник смог выпрыгнуть из окна на четвертом этаже. При падении на асфальт мужчина получил травмы, он госпитализирован, сообщает «МедиаКорСеть».

По факту инцидента с прыжком проводится проверка. Известно, что сумма долга мужчины превышает 300 тыс. рублей.