Пятеро рязанцев осуждены за нападения и убийства пенсионеров

В Пензенской области вынесен приговор в отношении пятерых жителей Рязанской области, которые обвинялись в нападениях и убийствах пожилых людей. В общей сложности серийные убийцы получили 70 лет заключения.

Как сообщает РИА «7 новостей», от действий банды, в которую входили трое мужчин и две женщины, в общей сложности пострадали 17 пенсионеров из Мордовии, Липецка, Рязани, Пензы и Москвы. Погибли четверо — жители Пензенской, Рязанской и Липецкой областей. По уголовному делу проходили более 100 свидетелей.

Преступники под видом сотрудников газовой службы проникали в дома своих жертв, убивали и грабили их, а потом сжигали их дома. Суд назначил главарю банды 23,5 года лишения свободы, еще двум мужчинами 15 и 17,5 года заключения, а двум женщинам — 7,5 и 8 лет.

Портал iz.ru сегодня сообщил о том, что в Брянской области вынесен приговор по делу об убийстве рыбака, которое совершил 47-летний мужчина из-за улова. Убийца приговорен к 14 годам тюрьмы.