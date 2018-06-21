Полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

Полиции удалось найти подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, также известного как XXXTentacion. Им оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс, которому ранее уже предъявлялись обвинения в нападениях с использованием огнестрельного оружия и хранении наркотиков.

Как уточняет телеканал Би-би-си, он был арестован в 19:00 по местному времени 20 июня (21 июня 2:00 мск) в городе Помпано-Бич.

Других подробностей пока не сообщается. Фотографию задержанного опубликовало издание WSVN в Twitter.

#DEVELOPING: BSO deputies say they have arrested 22-year-old Dedrick D. Williams, who is involved in the death of rapper XXXTentacion https://t.co/wU0Vz53EVs pic.twitter.com/LZH1xK0To3 — WSVN 7 News (@wsvn) June 21, 2018

20-летний рэпер был убит 18 июня в американском штате Флорида. Это произошло в момент, когда он выходил из мотосалона. По сведениям полиции, на музыканта напали двое вооруженных людей в капюшонах, причем на лице у стрелявшего была красная маска. Онфрой получил тяжелое ранение, впал в кому и скончался уже в больнице.