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Полиция задержала подозреваемого в убийстве рэпера XXXTentacion

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Фото: twitter.com/wsvn
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Полиции удалось найти подозреваемого в убийстве рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, также известного как XXXTentacion. Им оказался 22-летний Дедрик Д. Уильямс, которому ранее уже предъявлялись обвинения в нападениях с использованием огнестрельного оружия и хранении наркотиков. 

Как уточняет телеканал  Би-би-си, он был арестован в 19:00 по местному времени 20 июня (21 июня 2:00 мск) в городе Помпано-Бич.

Других подробностей пока не сообщается. Фотографию задержанного опубликовало издание WSVN в Twitter.

20-летний рэпер был убит 18 июня в американском штате Флорида. Это произошло в момент, когда он выходил из мотосалона. По сведениям полиции, на музыканта напали двое вооруженных людей в капюшонах, причем на лице у стрелявшего была красная маска. Онфрой получил тяжелое ранение, впал в кому и скончался уже в больнице.

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