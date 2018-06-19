Полиция разыскивает двоих подозреваемых в убийстве рэпера XXXTentacion

Полиция округа Бровард в американском штате Флорида разыскивает двух темнокожих мужчин, один из которых выстрелил в 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, известного под псевдонимом XXXTentacion. За информацию об убийстве обещано вознаграждение в размере $3 тыс.

По данным полиции, злоумышленники скрылись с места преступления на черном тонированном внедорожнике, прихватив с собой сумку Louis Vuitton из машины умирающего рэпера. Известно, что стрелявший в Онфроя мужчина был в красной маске. Оба преступника были одеты в толстовки. Следствие полагает, что убийство совершено в целях ограбления, сообщает полиция округа в Twitter.

Трагедия произошла днем 18 июня в 60 км от Майами, в Дирфилд-Бич. На музыканта напали, в тот момент, когда он выходил из салона, где собирался купить мотоцикл. После покушения он был доставлен в больницу, но врачам не удалось его спасти.

Американский рэп-исполнитель Канье Уэст выразил соболезнования в связи с гибелью XXXTentacion.

«Покойся с миром. Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня здесь, спасибо за то, что ты был», — написал он в своем Twitter.