В Сети появилось последнее видео рэпера XXXTentacion перед покушением

В Сети опубликовано последнее видео американского рэпера XXXTentacion, который был застрелен в Майами (штат Флорида).

На кадрах видно, как певец едет в автомобиле и общается с поклонниками.

Неизвестный напал на 20-летнего рэп-исполнителя XXXTentacion (Джасея Дуэйна Онфроя) в тот момент, когда он выходил из своего мотосалона. Злоумышленник несколько раз выстрелил в артиста, забрал его сумку и скрылся. XXXTentacion в коме был доставлен в больницу, где скончался от огнестрельных ранений.