В США совершено покушение на рэпера XXXTentacion

В Майами неизвестный выстрелил в 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion.

По данным TMZ, исполнитель получил тяжелое ранение и впал в кому. Инцидент произошел в момент, когда рэпер выходил из своего мотосалона. Неизвестный несколько раз выстрелил в Онфроя, затем забрал сумку рэпера и скрылся.

Дуэйн имел серьезные проблемы с законом: на рэп-исполнителя было заведено дело за насилие над своей беременной девушкой. До недавнего времени XXXTentacion находился под домашним арестом.