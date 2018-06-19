Прямой эфир

В США совершено покушение на рэпера XXXTentacion

0
Фото: youtube.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Майами неизвестный выстрелил в 20-летнего рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного как XXXTentacion.

По данным TMZ, исполнитель получил тяжелое ранение и впал в кому. Инцидент произошел в момент, когда рэпер выходил из своего мотосалона. Неизвестный несколько раз выстрелил в Онфроя, затем забрал сумку рэпера и скрылся.

Дуэйн имел серьезные проблемы с законом: на рэп-исполнителя было заведено дело за насилие над своей беременной девушкой. До недавнего времени XXXTentacion находился под домашним арестом.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рэпер Pharaoh пнул в лицо своего фаната
Рэпер Канье Уэст рассказал о пристрастии к опиатам после липосакции

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017