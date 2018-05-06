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Рэпер Pharaoh пнул в лицо своего фаната

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Фото: youtube.com
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Популярный среди молодежи рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, ударил фаната ногой в лицо во время концерта. Видео инцидента опубликовано на YouTube.

Очевидец заснял, как артист говорит с одним из зрителей в первом ряду, а тот пристально смотрит ему в глаза. Беседа оказалась неудачной и спустя несколько секунд музыкант обрушился на фаната с кулаками.

Pharaoh начал музыкальную карьеру в 2012 году. Он является бывшим участником коллективов Grindhouse и YungRussia, а также лидером творческого союза Dead Dynasty.

Рэпер проявляет неуважение к зрителям не в первый раз. Так, в начале января на концерте в Сочи он обозвал своих слушателей «тухлой толпой»

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