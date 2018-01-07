Рэпер Pharaoh назвал зрителей в Сочи «тухлой толпой»

Популярный среди молодежи рэпер Глеб Голубин, выступающий под псевдонимом Pharaoh, нецензурно выразился о зрителях на концерте в Сочи. Музыкант назвал фанатов «тухлой толпой», передает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 5 января на концерте LiveFest в Ледовом дворце в Сочи.

«Самая тухлая толпа, что я видел в восемнадцатом году!» — возмутился рэпер, потребовав от фанатов прыгать выше. «Если я прыгаю выше, чем ты, значит, ты лох. Потому что не такой же веселый», — сказал он.

После обращения рэпера молодые зрители последовали его совету и стали прыгать под тесты исполнителя. Молодой рэпер участвовал на концерте в рамках Дня рэпа. В мероприятии также приняли участие рэперы Скриптонит, Кастя, Хаски.