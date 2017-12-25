Раскрыта одна из тайн убийства рэпера Тупака Шакура

Рэпер Тупак Шакур был застрелен в 1996 году, полиция Лос-Анджелеса рассказала о судьбе пистолета, из которого, как предполагалось, был убит музыкант.

Пистолет «Глок» пропал из вещественных доказательств в 2006 году, тогда полицейские были уверены, что рэпера убили именно из него. Оружие проверяли федеральные агенты из Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ на его причастность к преступлению в Лас-Вегасе. После тестов, проведенных местными полицейскими, выяснилось, что рэпер был застрелен из другого оружия данной марки.

Телеканал «360» сообщает, что, таким образом, исчезнувшее оружие не имело отношения к смерти Тупака Шакура. Пистолет был уничтожен сотрудниками правоохранительных органов в 2013 году.

Ранее сообщалось, что суд вынес приговор обвиняемому в убийстве бас-гитариста «Любэ».