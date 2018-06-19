Рэпер XXXTentacion скончался после покушения

20-летний американский рэпер XXXTentacion (Джасей Дуэйн Онфрой) скончался от ранений, полученных в результате покушения.

О смерти рэп-исполнителя сообщил портал TMZ со ссылкой на полицию города Майами, где было совершено покушение.

Как ранее сообщили СМИ, неизвестный напал на Онфроя в тот момент, когда рэпер выходил из мотосалона. Он несколько раз выстрелил в артиста, затем взял его сумку и скрылся. XXXTentacion в коме был доставлен в больницу, где скончался от тяжелых ранений.

Известно, что в последнее время рэпер имел серьезные проблемы с законом. В частности,его обвинили в насилии над беременной подругой.