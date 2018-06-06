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«Прадед рэпа» Джалал Нуриддин скончался в США

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Фото: youtube.com
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Поэт и исполнитель Джалал Мансур Нуриддин, входивший в афроамериканский поэтический коллектив The Last Poets, скончался в США 4 июня. Об этом сообщило издание Rolling Stone со ссылкой на родственников артиста.

«С огромной печалью и тяжелым сердцем семья Джалала Нуриддина сообщает о кончине знаменитого первопроходца музыкальной индустрии. Он тихо ушел этим вечером», — говорится в заявлении семьи.

Нуриддину было 74 года. О причинах смерти не сообщается.

Критики называют коллектив The Last Poets, появившийся в 1968 году, основоположником в развитии глобальной культуры хип-хопа, а Нуриддина считают «прадедом рэпа», сообщает телеканал «360».

Группа выпускала альбомы, где минималистичные композиции сочеталась с речитативом и острыми социально направленными текстами.

Альбом коллектива под названием Understand What Black Is вышел в 2018 году.

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