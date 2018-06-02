Умер известный блюзмен Эдди Клируотер

Американский блюзмен Эдди Клируотер скончался на 84-м году жизни от сердечной недостаточности. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, он ушел из жизни в деревне Скоки в пригороде Чикаго. Эдди Клируотер, чье настоящее имя Эдвард Харрингтон, родился 10 января 1935 года в городе Макон, штат Миссисипи. Карьеру музыканта он начал в штате Алабама, давая концерты в местных церквях. В 1950 году он переехал в Чикаго. Музыкант выступал под псевдонимом Шеф. Творческий псевдоним в честь легенды блюза Мадди Уотерса для Харрингтона придумал менеджер музыканта.

В 2003 году Клируотер получил номинацию на Грэмми за альбом Rock'N'Roll City как лучшую традиционную блюзовую пластинку.