Фанаты рэпера XXXTentacion назвали его возможного убийцу

Фанаты застреленного рэп-исполнителя Джасея Дуэйна Онфроя, выступающего под псеводнимом XXXTentacion, назвали его возможного убийцу. О своих догадках они рассказали в социальной сети Twitter.

20-летний рэпер был убит 18 июня в американском штате Флорида. Это произошло в момент, когда он выходил из своего мотосалона. По сведениям полиции, на музыканта напали двое вооруженных людей в капюшонах, причем на лице у стрелявшего была красная маска. Онфрой получил тяжелое ранение, впал в кому. Он скончался уже в больнице, отмечает телеканал «360».

Поклонник утверждает, что незадолго до убийства и после него рэпер Soldier Kidd и его друг, Soldier JoJo, выкладывали снимки как раз с красной маской. При этом за 10 минут до нападения один из них опубликовал короткое видео из соседней с мотосалоном забегаловки. При этом на кадрах виден пистолет.

Также поклонники убитого XXXTentacion публикуют скриншоты, на которых один из подозреваемых сообщает о только что проделанном убийстве.