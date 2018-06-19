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В США застрелили второго рэпера за сутки

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Фото: Global Look Press
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Американского рэп-исполнителя Трейвона Смарта, выступающего под псеводнимом Джимми Вопо (Jimmy Wopo) застрелили в Питтсбурге (штат Пенсильвания), сообщает телеканал CBS Pittsburg.

18 июня 21-летний музыкант находился в автомобиле со своим спутником, в то время как к нему подъехала другая машина, из которой открыли огонь. Оба пострадавших были доставлены в больницу. 

Состояние Смарта оценивалось как критическое, он скончался от полученных травм. Информацию о смерти рэпера подтвердил и его менеджер. 

Jimmy Wopo занимался музыкой с 14 лет. Его дебютный альбом Woponese вышел в июле 2016 года.

Ранее в тот же день был также застрелен во Флориде 20-летний рэпер XXXTentacion. Это произошло в момент, когда он выходил из своего мотосалона. Сам исполнитель получил тяжелое ранение и впал в кому, а после скончался в больнице.

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