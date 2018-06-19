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Канье Уэст отреагировал на убийство XXXTentacion

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Фото: Global Look Press/Jahseh Dwayne Onfroy
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Американский хип-хоп исполнитель, продюсер и дизайнер Канье Уэст выразил сожаление в связи со смертью рэпера Джасея Дуэйна Онфроя, более известного под псеводнимом XXXTentacion.

«Покойся с миром. Я не говорил тебе, как сильно ты вдохновлял меня, когда был здесь. Спасибо за то, что ты был», — написал Канье на своей страничке в Twitter.

К соболезнованиям по поводу гибели своего коллеги по рэп-цеху присоединились и российские исполнители. 

Так, российский исполнитель Oxxxymiron признался в Twitter, что ему «даже нечего сказать». 

«Покойся с миром», — написал Pharaoh (Глеб Голубин).

19 июня на 20-летнего XXXTentacion было совершено покушение в Флориде. Это произошло в момент, когда он выходил из своего мотосалона. Неизвестный несколько раз выстрелил в Онфроя, затем забрал сумку рэпера Louis Vuitton и скрылся. Сам исполнитель получил тяжелое ранение и впал в кому, а после скончался в больнице.

Тем временем полиция округа Броуард во Флориде (США) раскрыла в Twitter некоторые обстоятельства гибели музыканта. По их сведениям, на рэпера напали двое вооруженных людей, у одного из которых был пистолет. Затем они сели в темно-серый внедорожник. Следователи полагают, что это было ограблением.

Альбом XXXTentacion «17», вышедший летом 2017 года, занял вторую строчку в чарте Billboard 200, который основывается на продажах в США. В марте текущего года вышел второй альбом молодой звезды, в который вошла композиция Sad!, мгновенно ставшая популярной.

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