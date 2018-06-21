В Братске задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

Полицейские Братска задержали подозреваемого в убийстве девочки, пропавшей 9 июня. Тело потерпевшей обнаружено, задержанный дает признательные показания, сообщило в четверг, 21 июня, следственное управление Следственного комитета по Иркутской области.

Девятилетняя девочка пропала 9 июня, она ушла гулять вечером того дня и не вернулась. «9 июня Алина Шакирова гуляла в парке «Металлург» в городе Братске и в близлежащей территории. Около 20:30 девочка заходила в магазин «Облака» по улице Баркова, 15, после чего направилась в сторону своего дома», — отмечает СКР.

Поиски пропавшего ребенка продолжались всё это время, в них участвовали полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы.

В ходе расследования возбужденного уголовного дела полицейские установили 43-летнего местного жителя. Мужчину задержали, отвезли на допрос, в ходе которого он дал признательные показания.

«На допросе подозреваемый признался, что убил девочку, и показал место, где спрятал ее тело», – отмечается в сообщении следствия.

9 июня мужчина, подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, признал свою вину.