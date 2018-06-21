Прямой эфир

В Братске задержали подозреваемого в убийстве девятилетней девочки

0
Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские Братска задержали подозреваемого в убийстве девочки, пропавшей 9 июня. Тело потерпевшей обнаружено, задержанный дает признательные показания, сообщило в четверг, 21 июня, следственное управление Следственного комитета по Иркутской области.

Девятилетняя девочка пропала 9 июня, она ушла гулять вечером того дня и не вернулась. «9 июня Алина Шакирова гуляла в парке «Металлург» в городе Братске и в близлежащей территории. Около 20:30 девочка заходила в магазин «Облака» по улице Баркова, 15, после чего направилась в сторону своего дома», — отмечает СКР.

Поиски пропавшего ребенка продолжались всё это время, в них участвовали полицейские, сотрудники МЧС и добровольцы.

В ходе расследования возбужденного уголовного дела полицейские установили 43-летнего местного жителя. Мужчину задержали, отвезли на допрос, в ходе которого он дал признательные показания.

«На допросе подозреваемый признался, что убил девочку, и показал место, где спрятал ее тело», – отмечается в сообщении следствия.

9 июня мужчина, подозреваемый в покушении на убийство 11-летней девочки в Москве, признал свою вину.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Тела двух мужчин обнаружены в квартире на юго-востоке Москвы
Таксиста из Обнинска приговорили к 23 годам за убийство двух женщин

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017