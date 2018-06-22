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Убившему рыбака из-за улова мужчине вынесен приговор в Брянской области

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Брянский областной суд вынес обвинительный приговор в отношении 47-летнего мужчины, который обвинялся в жестоком убийстве рыбака из-за улова в поселке Белая Березка Трубачевского района Брянской области.

Следствием было установлено, что 27 июля 2017 года двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения рыбачили в лодке в русле Десны. Выбравшись на берег, мужчины начали спорить из-за улова. Спор перерос в драку. Подсудимый два раза ударил 43-летнего рыбака кулаком по голове из-за чего тот потерял сознание. Тогда мужчина засунул ему в рот кусок материи.

В результате рыбак погиб от удушья. Тело приятеля злоумышленник сбросил в воду, сообщает интернет-газета «Брянские новости».

Суд признал подсудимого виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 14 лет с отбыванием наказания в колонии строго режима. Приговор был обжалован, но суд оставил его без изменений.

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