Подростков в Красноярском крае осудили за жестокое убийство мужчины

Две школьницы осуждены в Красноярском крае после жестокого убийства мужчины и попытки избавиться от его тела. Несовершеннолетние будут отправлены в воспитательную колонию.

По данным следствия, школьницы и двое их 19-летних друзей в Игарке пришли в общежитие к 52-летнему мужчине. Они начали выяснять отношения, после того как потерпевший обматерил подростков. Молодые люди избили мужчину, затем одна из девушек облила его уксусной кислотой. От полученных травм житель общежития скончался.

Подростки попытались избавиться от тела и собирались сбросить его в реку Енисей. В этот момент ребят задержали полицейские, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Подростки частично признали свою вину. В рамках уголовного дела опрошены около 50 человек, проведены исследования с использованием полиграфа. 14-летним девушкам назначено наказание в виде пяти и шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Их старшим товарищам назначено 14 и 15 лет в колонии общего режима.