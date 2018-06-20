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Дело об убийстве женщины и ребенка ее подругой в Липецке дошло до суда

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Прокуратура Липецкой области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Екатерины Вьюнченко, которая подозревается в убийстве своей подруги и ее трехлетней дочери. Кроме того, Вьюнченко вменяется совершение кражи имущества и документов.

Материалы дела в ближайшее время будут переданы в областной суд. Когда начнется процесс пока не сообщается. Как уточняет Lipetskmedia, санкция статьи предусматривает наказание в виде длительного решения свободы. Ранее жители города подписали петицию с требованием пожизненного срока для обвиняемой.

Портал iz.ru сообщал о том, что убийство матери с ребенком было совершено 28 октября 2017 года. Их тела обнаружил гражданский муж погибшей, вернувшийся с работы. В убийстве сразу заподозрили подругу девушки, которая приехала к ней из города Грязи. Ее задержали на следующий день. Вьюнченко призналась, что совершила преступление из зависти.

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