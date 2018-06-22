Экзотическую змею нашли в одной из квартир в Москве

В ванной одной из московских квартир нашли экзотическую змею — маисового полоза. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента природопользования.

50-сантиметровую рептилию обнаружили в одной из квартир на Волгоградском проспекте. На место прибыли сотрудники МЧС, которые поймали змею и передали в департамент. Маисового полоза временно поместили в центр передержки диких животных «Простар», сообщает РЕН ТВ.

Маисовый полоз обитает в Северной Америке, может достигать 2 м в длину. Эти змеи предпочитают жить на кукурузных полях, лесных полянах, также их можно встретить на деревьях и заброшенных фермах.

Накануне казанские врачи спасли пациента, пострадавшего от укуса смертельно опасной змеи — зеленой мамбы. Мужчину укусила рептилия, которую он держит дома вместе с другими ядовитыми пресмыкающимися. Он сам сразу вызвал врачей и оказал себе первую помощь до их прибытия. К приезду медиков его состояние оценивалось как тяжелое.