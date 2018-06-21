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Американец спас аллигатора из смертоносных объятий питона

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Фото: РЕН-ТВ
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Американец Майк Киммел спас небольшого аллигатора от трехметрового питона. Инцидент произошел в национальном парке Эверглейд во Флориде.

Как уточняет портал Space Coast Daily, мужчина возглавляет службу по отлову змей и спасению диких животных. На схватку двух рептилий он наткнулся совершенно случайно и решил вмешаться. 

После этого он поместил питона в мешок и увез, а аллигатор просто уполз. По словам Киммела, это уже третий спасенный им представитель отряда крокодилов за этот месяц. 

В начале июня сообщалось, что во Флориде аллигатор съел женщину. Он затащил ее в озеро, когда она выгуливала своих собак.

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