Американец спас аллигатора из смертоносных объятий питона

Американец Майк Киммел спас небольшого аллигатора от трехметрового питона. Инцидент произошел в национальном парке Эверглейд во Флориде.

Как уточняет портал Space Coast Daily, мужчина возглавляет службу по отлову змей и спасению диких животных. На схватку двух рептилий он наткнулся совершенно случайно и решил вмешаться.

После этого он поместил питона в мешок и увез, а аллигатор просто уполз. По словам Киммела, это уже третий спасенный им представитель отряда крокодилов за этот месяц.

В начале июня сообщалось, что во Флориде аллигатор съел женщину. Он затащил ее в озеро, когда она выгуливала своих собак.