Сверхавтономную подлодку-робота создадут в России
Подводный аппарат, способный более трех месяцев работать без использования ядерной энергии, создают в России, сообщил заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.
Как он уточнил «Интерфаксу», работать аппарат будет от двигателя внешнего сгорания.
«Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами», — отметил он.
По словам замгендиректора ФПИ, автономность необитаемого подводного аппарата для выполнения подобной задачи должна составлять не менее 90 суток, а это соизмеримо с автономностью подводных лодок.
Денисов отметил, что военных интересует создание аппаратов для получения информации о нахождении под водой потенциально опасных предметов, о контроле других подводных аппаратов и любых других полезных данных.
Ближайшей перспективой развития робототехнических подводных комплексов он назвал разведку.
В середине июня сообщалось, что три российские подлодки вошли в топ-5 самых смертоносных субмарин.