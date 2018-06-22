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Сверхавтономную подлодку-робота создадут в России

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Фото: РИА Новости/Игорь Руссак
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Подводный аппарат, способный более трех месяцев работать без использования ядерной энергии, создают в России, сообщил заместитель гендиректора Фонда перспективных исследований (ФПИ) Игорь Денисов.

Как он уточнил «Интерфаксу», работать аппарат будет от двигателя внешнего сгорания.

«Мы планируем создать аппарат, который без всплытия и без использования ядерной энергетики пройдет Северным морским путем, в том числе и подо льдами», — отметил он.

По словам замгендиректора ФПИ, автономность необитаемого подводного аппарата для выполнения подобной задачи должна составлять не менее 90 суток, а это соизмеримо с автономностью подводных лодок.

Денисов отметил, что военных интересует создание аппаратов для получения информации о нахождении под водой потенциально опасных предметов, о контроле других подводных аппаратов и любых других полезных данных.

Ближайшей перспективой развития робототехнических подводных комплексов он назвал разведку.

В середине июня сообщалось, что три российские подлодки вошли в топ-5 самых смертоносных субмарин.

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