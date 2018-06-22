Аргентинского болельщика наказали за оскорбление россиянки

Один из аргентинских болельщиков лишен права посещения матчей чемпионата мира по футболу 2018 года за оскорбление молодой россиянки.

Мужчина выложил в социальных сетях видео, на котором попросил девушку произнести несколько фраз непристойного содержания на испанском языке, которого она не знала, пишет РБК.

На происшествие отреагировали в Аргентине. Министр безопасности страны Патрисия Буллрич в своем Twitter заявила, что больше он не сможет попасть на стадион.

20 июня стало известно, что несколько бразильских болельщиков сняли видео, на котором они поют непристойную песню на португальском языке, а стоявшая с ними россиянка им подпевает.