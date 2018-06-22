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Российский рэпер Face сообщил об уходе в армию

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Фото: youtube.com
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Рэпер Иван Дремин, известный как Face, объявил, что уходит служить в армию.

«Ухожу в армию, увидимся через год», — написал 21-летний исполнитель в Twitter.

Позже в соцсетях появилась фотография якобы с заседания призывной комиссии в военкомате.

Поколонники отнеслись с недоверием к заявлению Face, отмечает РЕН ТВ.

Ранее сообщалось, что немецкий рэп-исполнитель Деннис Кусперт, известный как Deso Dogg, был ликвидирован в ходе боев в провинции Дейр-эз-Зор в Сирии.

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