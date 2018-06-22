Премьера три века спустя

В Концертном зале Чайковского состоялась российская премьера оперы Георга Фридриха Генделя «Оттон». Это произведение было создано 296 лет назад и при жизни автора имело немалый успех, но со временем его отодвинули на второй план более популярные сочинения того же периода — «Юлий Цезарь» и «Роделинда». Сегодня же это настоящий раритет — даже на Западе его постановки и записи можно пересчитать по пальцам.

Широким меломанским кругам «Оттон» известен в первую очередь скандальной историей, фигурирующей во всех жизнеописаниях Генделя. Во время подготовки к лондонской премьере итальянская оперная звезда Франческа Куццони невзлюбила свою выходную арию и устроила композитору скандал. В ответ на это темпераментный и по-немецки грубоватый Гендель схватил даму и пригрозил, что выкинет ее в окно.

В наши дни, надо полагать, гения обвинили бы в харассменте и сексизме. Но тогда всё закончилось хорошо: Куццони спела злополучную арию и имела с ней такой успех, что в дальнейшем неоднократно включала ее в свои концертные программы. Однако ход истории музыки непредсказуем: несмотря на эффектную «биографию» и бесспорную красоту, этот номер (как, впрочем, и остальные из «Оттона») не закрепился в веках, не встал в один ряд с Ombra mai fu, Lascia ch’io pianga, Piangero la sorte mia и другими хитами Генделя, без которых не обходится ни одна барочная певица.

В общем, можно смело утверждать, что музыка «Оттона» даже фрагментарно публике не знакома. Целиком опера в нашей стране и вовсе не звучала. Однако Московская филармония в последние годы планомерно ликвидирует белые пятна на музыкальной карте эпохи барокко, «приглашая» на свою сцену одну генделевскую партитуру за другой. И вот очередь дошла до «Оттона». Конечно, разовое концертное исполнение — не репертуарная постановка, но всё же можно сказать, что знакомство состоялось.

По заведенной филармонией традиции состав музыкантов был интернациональным: Государственным академическим камерным оркестром России управлял англичанин Кристофер Мулдс, он же аккомпанировал на клавесине в речитативах secco. Вокальные партии достались певцам из России, Италии, Норвегии, Украины и Великобритании.

По сюжету император Римской империи Оттон II собирается жениться на византийской красавице Феофано, но, отправившись к ней по морю, вынужден дать сражение пиратскому флоту. А тем временем в Риме вдова и сын погибшего врага Оттона — Джисмонда и Адальберт — планируют переворот. Джисмонду интересует только власть для ее ребенка, тогда как Адальберт мечтает не столько о короне, сколько о Феофано…

Именно Джисмонда и Адальберт — наиболее яркие персонажи как в психологическом, так и в музыкальном плане. Если Оттон (Марианна Беата Килланд) всё время сдержан и рассудителен, а следовательно, и развернуться в вокальном плане ему особенно негде, то у Джисмонды одна виртуозная ария мести идет за другой. Ее сына кидает от воинственных речей к любовной лирике — и здесь уже раскрывается мелодический дар Генделя. Неудивительно, что исполнившим заговорщиков меццо-сопрано Анне Бонитатибус и контратенору Юрию Миненко достались самые громкие аплодисменты.

Интересен образ Феофано: робкая нежная девушка превращается в разгневанную фурию, когда начинает подозревать Оттона в измене. Хрустальное, но при этом сильное сопрано Джоан Ланн оказалось здесь как нельзя кстати. Свою долю восторгов получил и наш бас Александр Миминошвили. У его героя — пирата Эмирено — всего три арии, но зато весьма эффектных. Певец смог продемонстрировать в них не только силу голоса, но и безупречную точность интонации, даже в виртуозных моментах.

Показательно, что с начала и до конца концерта публика взрывалась аплодисментами после каждой арии, заглушая последние звуки оркестра. Но, кажется, даже самих музыкантов это не смущало, поскольку выглядело не невежеством (и действительно, аудитория собралась не случайная), а искренней благодарностью и высокой оценкой труда артистов. Они заслужили.