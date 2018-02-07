Реквием Верди покорил столицу

Госоркестр Республики Татарстан во главе с художественным руководителем и дирижером Александром Сладковским выступил в столице с серией концертов. В Большом зале Московской консерватории прозвучал Реквием Джузеппе Верди. Произведение сложной судьбы и не менее сложной музыкальной конструкции: оркестр, квартет солистов и хор перехватывают эстафету друг у друга, стремясь донести до слушателя всю инфернальную красоту глубокого религиозного произведения, основанного на каноническом латинском тексте.

Оркестр Сладковского не зря считается одним из самых сильных в стране — в завершение вечера публика устроила музыкантам овацию и долго не хотела расходиться, заставляя исполнителей всё выходить и выходить на поклоны.

Реквием Верди знаменит почти так же, как и сочинение Моцарта. Но если у Моцарта Реквием — прощание с жизнью (композитор умер, не успев его завершить), то время создания произведения Верди совпало с расцветом его творческих способностей. Возможно, поэтому музыка звучит пышно и торжественно, хотя семь частей Реквиема поэтапно напоминают, что каждая минута и каждый шаг приближают нас к встрече с Богом и оценке нашей грешной жизни…