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Реквием Верди покорил столицу

В Московской консерватории Государственный симфонический оркестр Татарстана исполнил знаменитое произведение итальянского композитора
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Фото: РИА Новости/Владимир Вяткин
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Госоркестр Республики Татарстан во главе с художественным руководителем и дирижером Александром Сладковским выступил в столице с серией концертов. В Большом зале Московской консерватории прозвучал Реквием Джузеппе Верди. Произведение сложной судьбы и не менее сложной музыкальной конструкции: оркестр, квартет солистов и хор перехватывают эстафету друг у друга, стремясь донести до слушателя всю инфернальную красоту глубокого религиозного произведения, основанного на каноническом латинском тексте.

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Оркестр Сладковского не зря считается одним из самых сильных в стране — в завершение вечера публика устроила музыкантам овацию и долго не хотела расходиться, заставляя исполнителей всё выходить и выходить на поклоны.

Реквием Верди знаменит почти так же, как и сочинение Моцарта. Но если у Моцарта Реквием — прощание с жизнью (композитор умер, не успев его завершить), то время создания произведения Верди совпало с расцветом его творческих способностей. Возможно, поэтому музыка звучит пышно и торжественно, хотя семь частей Реквиема поэтапно напоминают, что каждая минута и каждый шаг приближают нас к встрече с Богом и оценке нашей грешной жизни…

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Певцы и оркестр прониклись этой концепцией. Особенно впечатлил слушателей заслуженный артист Армении, приглашенная звезда Мариинского и Большого театров Ованес Айвазян, исполнивший партию тенора. Сладковский собрал поистине созвездие знаменитых певцов: кроме Айвазяна солировали победительница конкурса «Большая опера» Вероника Джиоева и солистка Мариинки Екатерина Семенчук. Партию баса пел Дмитрий Ульянов. Свой успех солисты разделили с великолепными хористами — Государственным академическим русским хором им. А.В. Свешникова и Академическим Большим хором «Мастера хорового пения». Александр Сладковский сумел заставить звучать все три коллектива как единое целое. Грандиозное полуторачасовое музыкальное полотно, собранное воедино, покорило взыскательную столичную публику.

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