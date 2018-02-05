Вера в лучшую жизнь

Старейший оперный фестиваль России — Шаляпинский — в 36-й раз собрал поклонников классической музыки в стенах Татарского академического государственного театра оперы и балета имени М. Джалиля. По традиции отрыли его премьерой, на этот раз постановкой оперы Джузеппе Верди «Набукко».

В феврале в столице Татарстана выступит цвет мирового театрального искусства. В списке участников — солисты Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, Deutsche Oper am Rhein, Большого, Мариинского, Михайловского театров, «Геликон-оперы».

— Этот фестиваль пропустить не мог, так как очень много совпадений связано с ним, — рассказал народный артист СССР Владимир Васильев. — Во-первых, в феврале — день рождения моей любимой супруги Екатерины Максимовой. Во-вторых, 13 февраля мы отмечаем 145 лет со дня рождения Федора Ивановича Шаляпина. Для меня он — Эверест. Шаляпин — недосягаемая вершина, к которой подобраться могут единицы. Выше человека в искусстве я не знаю.

Корреспондент «Известий» встретился с легендой мирового балета Владимиром Васильевым на премьере оперы «Набукко». 15 лет назад в репертуаре театра уже был «Набукко» в постановке итальянца Дениса Криефа. В этот раз над спектаклем работала интернациональная команда: режиссер-постановщик Ефим Майзель (США), музыкальный руководитель и дирижер Стефано Романи (Италия), исполнитель заглавной роли Борис Стаценко (Германия) и артисты российских театров.

В основе сюжета либреттиста Фемистокле Солера — легенда об ассиро-вавилонском царе Навуходоносоре II (Набукко) — покорителе Иудеи, который разрушил священный храм Соломона и переселил в Вавилон пленных иудеев. На фоне трагедии народа разворачивается трагедия семьи: приемная дочь царя Абигайль, рожденная от рабыни, свергает его с трона, а свою сестру Фенену, родную дочь правителя, собирается казнить.

Партию Абигайль исполнила Зоя Церерина, любимица казанских зрителей. На роль Фенены пригласили солистку Красноярского государственного театра оперы и балета Дарью Рябинко. Ее возлюбленного Исмаила, предводителя войска иудеев, спел Александр Трофимов из Мариинки, а партию Захария — Андрей Валентий из Большого театра Беларуси.

Но ведущий герой этой грандиозной оперы — безусловно, хор. И главный хормейстер театра Любовь Дразнина добилась от исполнителей действительно величественного и в то же время проникновенного звучания. Пленные иудеи поют Va, pensiero, скорбя о потерянной родине. Даже тот, кто не интересуется оперным искусством, наверняка слышал эту музыку, которую итальянцы считают вторым национальным гимном.

Передать масштаб музыки Верди в декорациях и костюмах постарался художник Виктор Герасименко. Вавилонян он одел в бирюзовые одежды, иудеев — в платья песочного цвета. Ширмы с витражами, где изображены иудейские звезды, и тяжелые железные двери с вавилонскими орнаментами занимают всю сцену.

-- Когда мы с художником обсуждали, как должен выглядеть легендарный храм Соломона, он предложил сделать его в виде куба, — рассказывает режиссер Ефим Майзель. — В оформлении спектакля есть аллюзии и на иудаизм, и на христианство. Однако для нас были важны не столько религия и история, сколько жизнь человеческого духа. Венчает оперу довольно нетипичный для Верди счастливый финал. В наши трудные времена надежда на лучшее очень важна.

Зрители стоя аплодировали создателям «Набукко», долго не отпускали их со сцены. Билеты на последующие спектакли фестиваля уже распроданы. 22 февраля форум завершится гала-концертом участников и гостей.