Прямой эфир

В Москве выступят звезды мировой оперы

Главной звездой фестиваля «Новый год в Консерватории» станет тенор Йонас Кауфман
0
Фото: Julian Hargreaves
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Большом зале Московской консерватории с 31 декабря 2017 по 4 января 2018 года пройдет II ежегодный фестиваль классической музыки «Новый год в Консерватории». В этом году мероприятие посвящено опере.

Открытие фестиваля состоится 31 декабря. За несколько часов до боя курантов зрители услышат прославленного немецкого тенора Йонаса Кауфмана, уже не в первый раз выступающего в БЗК и полюбившегося российской публике. В сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Сперанци Скапуччи (Италия) Кауфман исполнит оперные арии разных стран и эпох.

— По нашей традиции в канун Нового года мы будем встречать посетителей фестиваля на красной ковровой дорожке с шампанским, — пообещал Ильдар Бакеев, генеральный директор компании — организатора фестиваля Ildar Bakeev Entertainment.

3 января Молодежный оркестр фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан Sforzando под управлением дирижера Евгения Сакмарова представит две одноактные комические оперы — «Бастьен и Бастьенна» Вольфганга Амадея Моцарта и «Телефон, или Любовь втроем» Джанкарло Менотти.

Завершится фестиваль на следующий день концертом австралийско-китайского тенора Канг Ванга.

— Я собрал программу, которая наилучшим образом раскрывает мою индивидуальность как оперного певца. Прозвучат произведения Моцарта, Массне, Верди, Легара, Листа, Бриттена и других композиторов. Я старался подбирать наиболее известные и праздничные произведения, чтобы поднять настроение зрителям в начале нового года, — рассказал «Известиям» Канг Ванг в эксклюзивном интервью.

Аккомпанировать певцу будет пианистка Валерия Полунина.

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017