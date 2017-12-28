В Москве выступят звезды мировой оперы

В Большом зале Московской консерватории с 31 декабря 2017 по 4 января 2018 года пройдет II ежегодный фестиваль классической музыки «Новый год в Консерватории». В этом году мероприятие посвящено опере.

Открытие фестиваля состоится 31 декабря. За несколько часов до боя курантов зрители услышат прославленного немецкого тенора Йонаса Кауфмана, уже не в первый раз выступающего в БЗК и полюбившегося российской публике. В сопровождении Национального филармонического оркестра России под управлением дирижера Сперанци Скапуччи (Италия) Кауфман исполнит оперные арии разных стран и эпох.

— По нашей традиции в канун Нового года мы будем встречать посетителей фестиваля на красной ковровой дорожке с шампанским, — пообещал Ильдар Бакеев, генеральный директор компании — организатора фестиваля Ildar Bakeev Entertainment.

3 января Молодежный оркестр фонда развития исполнительского искусства Республики Татарстан Sforzando под управлением дирижера Евгения Сакмарова представит две одноактные комические оперы — «Бастьен и Бастьенна» Вольфганга Амадея Моцарта и «Телефон, или Любовь втроем» Джанкарло Менотти.

Завершится фестиваль на следующий день концертом австралийско-китайского тенора Канг Ванга.

— Я собрал программу, которая наилучшим образом раскрывает мою индивидуальность как оперного певца. Прозвучат произведения Моцарта, Массне, Верди, Легара, Листа, Бриттена и других композиторов. Я старался подбирать наиболее известные и праздничные произведения, чтобы поднять настроение зрителям в начале нового года, — рассказал «Известиям» Канг Ванг в эксклюзивном интервью.

Аккомпанировать певцу будет пианистка Валерия Полунина.