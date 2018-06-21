Эксперт назвал пропагандой слова генерала ВСУ о ракетах на Москву

Заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Плеханова Андрей Кошкин прокомментировал высказывание генерал-лейтенанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) Игоря Романенко, призвавшего усовершенствовать производство ракет.

По словам специалиста, высказывание Романенко — яркий пример информационной пропаганды, не имеющий под собой веских оснований. Он отметил, что подобные «амбициозные» реплики призваны привлечь внимание «западных покровителей» на проблемы Украины.

«Они готовы выпрыгнуть из штанов, чтобы понравиться НАТО, для которого агрессия Украины — это деньги. США также всячески поощряют подобные заявления, которые направлены против России», — приводит слова Кошкина «Пятый канал».

Эксперт подчеркнул, что украинская промышленность не способна выполнить названные генералом задачи.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Романенко ранее призвал наладить на Украине производство ракет, дальность которых позволит долетать до Москвы и Санкт-Петербурга. Генерал отметил, что Украине следует начать работу над усовершенствованием ракет «Гарпун» и «Гром-2».

Романенко известен своими скандальными высказываниями. 13 июня он заявил, что рассчитывает на возвращение Россией «всех долгов», а в декабре 2017 года он рассказал о якобы уязвимости Крымского моста для авиации и ракет наземного и морского базирования.